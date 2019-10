Cagliari, getta rifiuti in via Po: scatta la maxi multa da 600 euro

Seicento euro di multa a un furbetto del sacchetto selvaggio beccato a gettare rifiuti in via Po. A dare notizia della maxi multa il sindaco Paolo Truzzu via Facebook.

“Non ho mai detto che sarebbe stato facile, ma che l’avremo fatto. E lo stiamo facendo- scrive. Abbiamo riorganizzato il servizio igiene del suolo e potenziato il servizio di vigilanza con uomini e mezzi. E il risultato è un numero di sanzioni in tre mesi superiore a quello dei primi sei mesi del 2019, e per di più molto maggiorate… già perché prima il massimo era 250 euro. Adesso invece 600 euro di multa per un incivile che alle 3,30 di notte non aveva niente di meglio da fare che abbandonare 3 buste di spazzatura in via Po, facendo un danno incalcolabile a tutti”.

Tolleranza zero contro l’inciviltà e il degrado, non può essere solo un obiettivo del Sindaco e dell’Amministrazione, ma deve essere della città.

Perché è solo donando noi stessi che riceviamo. E chi vince non è il Sindaco, ma Cagliari.”

