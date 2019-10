Auto si ribalta sulla 389: due feriti all’ospedale

Incidente stradale la notte scorsa sulla Statale 389, al chilometro 47, nel territorio comunale di Villagrande. La squadra dei Vigili del Fuoco di Lanusei è intervenuta per soccorrere i due occupanti della Range Rover che, per cause in corso di accertamento, si è ribaltata sulla carreggiata. Due i feriti, assistiti e trasferiti all’ospedale di Lanusei dal servizio sanitario del 118. Sul posto ha eseguito i rilievi la Polizia stradale di Lanusei.

