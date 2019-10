Volo da Bari a Londra, fumo in cabina: atterraggio d’emergenza a Basilea

Momenti di panico oggi pomeriggio 5 ottobre all’aeroporto di Basilea Mulhouse in Svizzera. Un A320 della British Airways in volo da Bari a Londra è stato protagonista di un atterraggio d’emergenza. La causa, segnala l’aeroporto, è la presenza di fumo all’interno del velivolo. Nessuno tra i 165 passeggeri dell’aereo è rimasto ferito. Quattro membri dell’equipaggio, invece, sono stati trasportati all’ospedale per controlli in quanto sono entrati in contatto con il fumo. L’aeroporto è stato chiuso al traffico per circa 20 minuti. Le conseguenze per lo scalo sono state ridotte: due aerei sono stati deviati su Zurigo mentre un terzo ha dovuto fare rotta su Stoccarda. Sono state inoltre ritardate cinque partenze. Fuoco e fumo sono tra gli incidenti più pericolosi a bordo degli aerei, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”,e sono quindi sempre trattati preventivamente dagli equipaggi come emergenza di alto livello, anche se successivamente si scopre che il problema è innocuo. Un atterraggio immediato è la procedura standard a meno che la fonte del fumo non possa essere localizzata e arrestata immediatamente.

