Dal maestrale al grecale in Sardegna, da lunedì la pioggia e temperature in picchiata: sarà vero autunno. Ultimo weekend di mare e sole in Sardegna, le previsioni meteo parlano di “rottura stagionale” da lunedì. la conferma arriva sull’Ansa dagli esperti dell’ufficio meteo di Decimomannu: le massime saranno di 18 gradi in diverse zone dell’isola, le minime di 10, insomma un drastico crollo del termometro. Prepariamoci dunque al cambio degli armadi e a rispolverare i giubbotti: il cambio di stagione questa volta sembra davvero dietro l’angolo.

