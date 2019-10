40 foto con malati di sclerosi multipla

(ANSA) - CAGLIARI, 5 OTT - Una mostra con quaranta fotografie che ritraggono tredici persone ammalate di sclerosi multipla.

Volti che raccontano sofferenza ma anche, tenacia, desideri, risate, la fiducia in sé stesse e nella vita, che molto toglie e molto dona. È il senso del lavoro di Giovanna Porcu, biologa e appassionata di fotografia. Una ricerca di immagini e parole svolta in collaborazione con la psicologa Anna Maria Perillo, che per due anni ha incontrato nove donne e un uomo ammalati di sclerosi multipla raccogliendo le loro testimonianze.

Un progetto che nasce dal desiderio di raccontare il quotidiano di una malattia dura, nel segno della fiducia verso le persone che ne portano il carico, e che sanno trovare, giorno dopo giorno, risorse, idee e forza per affrontare ogni nuova sfida. Le opere sono esposte sino al prossimo 10 ottobre al Lazzaretto di Sant'Elia.

Prevista anche una tavola rotonda intitolata "Una, cento, mille storie di sclerosi multipla". Tra i relatori Eleonora Cocco (responsabile del Centro sclerosi Multipla dell'ospedale Binaghi); Gabriela Spinicci (neurologa al Binaghi); Ignazio Montisci (urologo al Marino); Anna Maria Perillo (psicologa dell'Aism di Cagliari); Aide Esu (docente di Sociologia generale dell'Università di Cagliari). (ANSA).