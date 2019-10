Sasso contro pullman, nei guai un 16enne

(ANSA) - CAGLIARI, 5 OTT - Un mese fa a Capoterra aveva lanciato un sasso contro un pullman dell'Arst, mandando in frantumi uno dei vetri e obbligando l'autista a fermarsi. Oggi i carabinieri della locale Stazione, grazie alle telecamere di videosorveglianza, hanno identificato e denunciato alla Procura dei minori l'autore del gesto. E' un ragazzo di 16 anni, che dovrà rispondere di danneggiamento e interruzione di pubblico servizio.

L'episodio è avvenuto il 7 settembre scorso. Il pullman transitava a Capoterra quando il 16enne ha lanciato il sasso contro uno dei vetri, mandandolo in frantumi e innescando il panico tra i passeggeri. L'autista si è subito fermato e sul posto sono poi arrivati i carabinieri. I militari hanno recuperato i filmati delle telecamere di videosorveglianza installate dal Comune, che hanno consentito di indirizzare le indagini sfociate nella denuncia. Il 16enne non ha spiegato le ragioni del gesto, riconducibile comunque a un'azione di puro vandalismo.