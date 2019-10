Capoterra, infrange i vetri di un autobus con un sasso: minorenne scoperto e denunciato dai carabinieri, Decisivi i filmati delle telecamere del Comune di Capoterra: è un giovanissimo l’autore del gesto di teppismo col quale ha distrutto i vetri di un bus bloccando i passeggeri per un’ora. L’episodio risale al 7 settembre e ora i carabinieri con una brillante operazione sono riusciti a trovare il responsabile. Il eagazzino è accusato di danneggiamento e interruzione di pubblico servizio: aveva messo il panico tra i passeggeri, con i vetri che andavano in mille pezzi. Solo per miracolo nessuna delle persone a bordo riportò ferite, ma il gesto assurdo fece paura e scalpore.

