Rami cadenti alla periferia di Oristano, intervento dei vigili del fuoco

Allarme a causa del forte vento

I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina in via Marroccu alla periferia di Oristano per tagliare alcuni grossi rami di alberature che rischiavano di cadere a causa del forte vento.

E’ stato un privato a segnalare la situazione di pericolo. Sul posto è intervenuta anche la polizia locale. I vigili del fuoco hanno operato con i loro mezzi, eseguendo l’ennesimo intervento di potatura.

Nei giorni scorsi l’assessorato all’ambiente del Comune aveva avviato un programma di verifica sulle alberature cittadine a rischio, proprio per prevenire possibili situazioni di pericolo, specie negli spazi pubblici.

Sabato, 5 ottobre 2019

