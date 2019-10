Torna la masterclass della Polifonica Arborense

Dalla settimana prossima. Quest’anno sarà dedicata al Rinascimento

Nel mese di ottobre, nell’ambito della manifestazione OristanOttobrEventi, coordinata dall’Assessorato alla Cultura e dalla Fondazione Oristano, la Polifonica Arborense ha organizzato a Oristano la seconda edizione della Masterclass di canto corale di studio della Musica Polifonica Classica dal titolo “L’eredità del Rinascimento. Pratica, fraseggio e articolazione della musica dal XVI al XIX secolo”.

Come nella precedente edizione, le prove sono aperte a tutti gli appassionati ed estimatori della musica polifonica, che possono sia partecipare come coristi, insieme ai componenti della Polifonica Arborense, o anche come semplici uditori.

Si divideranno in quattro appuntamenti: dalle ore 20.30, ogni mercoledì a partire dal prossimo 9 ottobre.

La sede, anche quest’anno, è la Chiesa del Monastero di Santa Chiara, grazie alla rinnovata collaborazione delle Suore Clarisse.

Oltre all’opportunità di studio sarà possibile apprezzare la suggestiva architettura della Chiesa e le testimonianze della secolare vita del Monastero, a cominciare dalla lapide della tomba della giudicessa qui sepolta nel 1348, in un contesto emotivo particolare e unico.

Le prove sono organizzate sotto la direzione artistica del Maestro Carlo Oro che si alternerà nella docenza col Maestro Enrico Correggia.

