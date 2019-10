Cagliari, un market di ecstasy tra San Benedetto e Villanova: nei guai madre e figlia

Un market della droga sintetica tra San Benedetto e Villanova.

I carabinieri sono riusciti a risalire ad una donna di 40 anni, italiana, “protagonista” e punto di riferimento dello spaccio di droghe sintetiche. Nonostante una prima perquisizione nell’appartamento della donna, in via Giardini, avesse dato esito negativo, la stessa è stata monitorata attentamente per giorni. I militari hanno così ricostruito i suoi spostamenti: la droga era nascosta nell’abitazione della madre della 40enne, che, al momento del bisogno, andava a rifornirsi.

Circa 40 pastiglie di MDMA (ecstasy) sono state trovate dai carabinieri a casa della madre, insieme a 20 grammi della medesima sostanza e di ketamina. Trovato inoltre anche un flacone contenente “popper” e sequestrata la somma di 355 euro.

