Sardegna, ciao ciao estate: da lunedì pioggia e vento, arriva la classica “rottura stagionale”. Lo assicurano le previsioni dei bravissimi esperti di Meteo Sardegna: “Ora la situazione è in netto miglioramento, un miglioramento innescato come ben sappiamo da una propaggine dell’Alta Pressione iberica. Il fulcro della struttura rimarrà sbilanciato a ovest, significa che il miglioramento non sarà troppo convincente. Difatti persisterà il vento, nuovamente in accentuazione sabato allorquando localmente potremmo registrare raffiche con intensità di burrasca (stiamo parlando del Maestrale). Domenica ecco che il vento mollerà un po’ la presa ma sarà il preludio al nuovo cambiamento.

Cambiamento che interverrà con foga lunedì, allorquando una nuova irruzione fredda piomberà sul Mediterraneo innescando lo sviluppo di un vortice ciclonico secondario. Vortice la cui corretta collocazione andrà valutata lunedì mattina, ma quel che possiamo dirvi fin da ora è che molto probabilmente avremo instabilità marcata e diffusa. Significa che le precipitazioni, seppur intermittenti, potranno coinvolgere un po’ tutta la nostra regione risultando localmente di forte intensità.

Le temperature, sotto la spinta dei venti settentrionali, scenderanno nuovamente in modo sostanziale. Insomma, sarà un peggioramento di chiaro stampo autunnale”. Aggiornamenti costanti anche nei prossimi giorni su www.meteosardegna.it.

L'articolo Sardegna, ciao ciao estate: da lunedì pioggia e vento, arriva la classica “rottura stagionale” proviene da Casteddu On line.