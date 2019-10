Vandali nella sede della Croce Rossa

Grave atto a Paulilatino. La condanna dell’amministrazione comunale

Grave atto vandalico a Paulilatino nella sede della sede comunale della Croce Rossa Italiana, in Via Alessandro Volta: è stata messa a soqquadro, rubati degli oggetti e utilizzate impropriamente attrezzature, compresi gli strumenti per la formazione dei volontari del soccorso.

Il sindaco Domenico Gallus e l’amministrazione comunale, hanno stigmatizzato il grave episodio, esprimendo netta condanna. “Ancor di più in questo caso”, si legge in una nota, “perché perpetrato da vigliacchi contro una associazione che mette a disposizione di chi sta male e necessita di soccorso sanitario, a volte anche in emergenza, il proprio operato”.

“Non staremo a fare ragionamenti”, continua la nota, “se possano esser o meno delle “ragazzate” perché non le consideriamo tali. Sono atti gravissimi che speriamo vengano puniti in modo esemplare. Per questo ci auguriamo che a seguito della denuncia presentata dalla associazione alle forze dell’ordine emergano prove che possano condurre alla identificazione dei colpevoli”.

Il comunicato si conclude con la vicinanza e la solidarietà della’amministrazione comunale, anche in rappresentanza dei paulesi, alla sezione comunale della Croce Rossa Italiana.

Venerdì, 4 ottobre 2019

