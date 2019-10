Morte cerebrale per la donna rimasta ferita gravemente in un incidente stradale avvenuto martedì scorso lungo la Statale 131 DCN, all’altezza di Ghilarza – Abbasanta. La donna, Claudia Mura, 38 anni, di Abbasanta, era stata trasportata con l’elicottero del 118 all’ospedale di Sassari, in condizioni gravissime.

Claudia Mura viaggiava su una Citroen C3 che si era ribaltata. L’automobilista era finita fuori dall’abitacolo. Illesa la figlia che viaggiava con lei, una giovane di 16 anni.

Ad Abbasanta, dove la notizia della morte celebrale è arrivata in serata, grande è stato il cordoglio. Un momento di raccoglimento anche durante la seduta del consiglio comunale.

Venerdì, 4 ottobre 2019

L'articolo Morte cerebrale per la donna ferita in un incidente stradale tra Abbasanta e Ghilarza sembra essere il primo su LinkOristano.it.