Tamponamenti sulla 131, traffico in tilt

(ANSA) - CAGLIARI, 4 OTT - Pomeriggio infernale per gli automobilisti che dovevano lasciare Cagliari o rientrare in città percorrendo la diramazione della Carlo Felice. Si sono verificati a distanza di pochi minuti, infatti, due maxi tamponamenti che hanno visto coinvolte complessivamente 10 auto.

Tre persone sono rimaste lievemente ferite.

Il traffico è andato in tilt per quasi due ore. Il primo incidente è avvenuto all'altezza dell'ex Inceneritore, in direzione Cagliari. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale e il 118. Le auto danneggiate hanno ostruito completamente la carreggiata, tanto che le ambulanze per soccorrere i feriti si sono fermate nella corsia opposta di marcia.

Proprio quando le operazione erano ormai quasi concluse, quasi nella stessa zona, ma in direzione di marcia opposta, altre cinque auto si sono tamponate. In questo caso i rilievi sono stati affidati alla polizia municipale di Selargius.

