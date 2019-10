Alla scoperta del centro storico di Oristano, con l’Orienteering Stamattina in città la Five + Five days. Parla il delegato regionale FISO Salvatore Ferraro

La Five + Five days, gara internazionale di Orienteering è arrivata in città: i numerosi atleti, provenienti da 18 nazioni differenti, hanno gareggiato questa mattina tra i vicoli del centro storico di Oristano.

La corsa di orientamento a cronometro, si può svolgere infatti su terreno vario, all’aria aperta, come in un contesto urbano, dove l’atleta, munito di mappa e bussola, deve raggiungere il traguardo transitando da una serie di punti di controllo, denominate “lanterne”, obbligatoriamente nella sequenza data. La verifica dell’avvenuto passaggio avviene mediante un sistema di punzonatura.

“Un’occasione per diffondere uno sport ecologico”, commenta Salvatore Ferraro, delegato regionale della FISO e ideatore della competizione, “ma anche per promuovere il territorio, in un periodo dell’anno dove il turismo va scemando”.

La competizione toccherà, nei prossimi giorni, anche Arborea, Cuglieri, Santu Lussurgiu, Orosei, Galtellì e nella pineta dell’oasi di Bidderosa.nei prossimi giorni.

Gli aggiornamenti e le classifiche sono disponibili al sito: www.orienteering.it.