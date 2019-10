Maxi tamponamento sulla 131 Dir a Cagliari: 9 auto coinvolte e traffico in tilt

A causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 4 il traffico sta subendo rallentamenti sulla strada statale 131 DIR, in direzione del Capoluogo, all’interno nel territorio comunale di Cagliari. Nell’incidente sono coinvolti 9 veicoli. C’è un solo ferito (lieve).

Sul posto sono presenti le squadre Anas e la polizia stradale per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire la riapertura della carreggiata nel più breve tempo possibile

