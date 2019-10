Mattia Ennas morto a Cagliari, la mamma: “Mio figlio non si è ucciso, chi sa parli”

“Mio figlio non si è ucciso. Era un ragazzo felicissimo, doveva ancora disfare la valigia” che aveva utilizzato durante una recente vacanza insieme ad alcuni amici in Spagna. Ornella Mallus parla per la prima volta a “Chi l’ha visto?” e rimarca che, per lei, suo figlio Mattia Ennas “non si è ucciso”. Con un lungo servizio in prima serata, la trasmissione di Rai 3 parla, in modo esaustivo, di tutto il caso della scomparsa del diciannovenne, morto all’alba dell’ultima domenica di agosto dopo essere precipitato da un palazzo di via Binaghi a Mulinu Becciu. Il padre Valerio è netto: “Mio figlio non si è buttato, e se fosse così voglio la verità”. L’avvocato Gianfranco Piscitelli, che è riuscito a far riaprire il caso, ha ricordato che “l’esposto che ho presentato per conto dei genitori ai bass sul furto del telefonino di Mattia Ennas. Nella zona del Poetto capitano questi furti”.

La serata trascorsa in discoteca con degli amici, poi il furto del cellulare e del portafogli, il bagno vestito nel mare del Poetto, il breve tragitto in taxi e quello a piedi dal Quartiere del Sole sino allo stadio Amsicora, poi l’aiuto di un paio di ragazzi che gli fanno fare una telefonata a un suo amico, che arriva con l’auto e col quale ritorna al Poetto, poco dopo le sei del mattino, per cercare di ritrovare telefonino e zainetto. Lo stesso amico racconta di averlo riaccompagnato a casa: “Mi aveva detto di essersi visto con una ragazza bionda, non so altro”, afferma l’amico, riferendosi a quanto Mattia gli avrebbe detto al suo arrivo con l’automobile. “Mio figlio non è entrato in casa”, dice sicura, a “Chi l’ha visto?”, mamma Ornella. Le ultime tracce certe di Mattia Ennas si conoscono grazie a una telecamera di sorveglianza che lo inquadra a poca distanza da quel palazzo di via Binaghi a Cagliari dove, verso le 8:15, si vede un corpo che precipita sull’asfalto. È quello del diciannovenne: suicidio? I genitori non ci credono, e le indagini vanno avanti.

