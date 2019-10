Paura a San Teodoro, incendio accanto alla spiaggia “La Cinta”

In questi istanti un incendio sta interessando l’area di compostaggio dell’ecocentro del Comune di San Teodoro, situato in prossimità della zona “La Cinta”. Tre squadre dei vigili del fuoco di Nuoro e Siniscola, sono sul posto e fronteggiano le fiamme, contenendo l’esposizione delle strutture all’irraggiamento termico. Non si segnalano persone coinvolte.

