Lavori pubblici: stanziate nuove risorse per Bosa, Cuglieri e Busachi

Ci sono anche Bosa, Cuglieri e Busachi tra i comuni interessati dalla rimodulazione proposta dall’Assessorato dei Lavori Pubblici al Piano Infrastrutture. In sintonia con la IV Commissione, sono stati stanziate 7.640.000 di risorse per interventi immediatamente cantierabili, che andranno ad aggredire criticità su una scala di interventi divisi per settore d’intervento.

“Nessuno, tra i comuni che hanno portato all’attenzione dell’assessorato le emergenze dei territori di competenza – con progetto esecutivo per opere che si concluderanno entro il 2023 – è rimasto inascoltato”, ha spiegato l’Assessore dei Lavori Pubblici Roberto Frongia.

Si tratta di opere che ricadono nell’ambito dei settori di difesa del suolo e assetto idrogeologico, idrico, viabilità, infrastrutture portuali ed edilizia. I comuni interessati, oltre ai dell’oristanese sono Barisardo, Tonara, La Maddalena, Iglesias, San Giovanni Suergiu, Arzachena, Fonni, Portoscuso e Valledoria i comuni interessati, a cui si aggiunge la Provincia di Nuoro.

“Stiamo erogando finanziamenti che consentono il completamento di opere già avviate secondo criteri precisi – continua Frongia – Gli interventi oggetto di finanziamento devono infatti avere carattere di urgenza, devono presentare elementi di strategicità socio-economica per i territori coinvolti e devono mostrare uno stato di avanzamento o una previsione che consenta di appaltare i lavori in tempi brevi o che comunque garantiscano la spendita delle risorse entro il termine di marzo 2023”.

Per Barisardo l’intervento oggetto di finanziamento riguarda la realizzazione di una condotta per il convogliamento delle acque meteoriche in località Sa Marina (finanziamento di € 600mila euro). Nel territorio di Tonara è emersa l’esigenza di realizzare un intervento di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza e mitigazione del rischio idrogeologico in corrispondenza dei due affluenti del Rio Pitzirimasa, che in occasione di piogge rende pericoloso l’attraversamento della strada di collegamento tra i rioni di Toneri e Teliseri (finanziamento di € 200mila euro). Per La Maddalena è previsto il finanziamento del sistema fognario mediante collettamento del Villaggio Piras all’impianto di Vaticano (finanziamento € 1.785.000).

Con riferimento al settore “viabilità”, diverse Amministrazioni comunali hanno intrapreso importanti iniziative per la riqualificazione dei propri centri storici al fine di renderli maggiormente fruibili da un punto di vista storico, culturale, economico e di aggregazione sociale. Tra questi c’è Iglesias, il cui finanziamento riguarda un’opera di completamento e implementazione della dotazione infrastrutturale di servizio per il centro storico rappresentata dal parcheggio “Sant’Antonio”, situato in prossimità del centro storico (finanziamento di € 1.575.000).

A Bosa è segnalata la necessità di portare a completamento un’importante opera relativa al parcheggio di Santa Giusta: il completamento dell’intervento consentirebbe di ridurre in maniera significativa il problema dei parcheggi nel centro storico e di realizzare un’isola pedonale, con apprezzabili risvolti positivi anche in termini occupazionali (finanziamento di € 300.000). Sempre sullo stesso tema, è stata rappresentata dal Comune di San Giovanni Suergiu l’esigenza di reperire il finanziamento necessario per un intervento di riqualificazione urbana consistente nel completamento del parcheggio nell’area denominata “ex Serafini” che oltre a decongestionare il traffico veicolare nel centro cittadino, consentirebbe di garantire maggior sicurezza nelle manovre in entrata e in uscita dagli edifici scolastici prospicienti l’area interessata (finanziamento € 250.000). L’Amministrazione comunale di Cuglieri ha rappresentato invece l’esigenza di realizzare un intervento di completamento della viabilità al fine di consentire il normale accesso al cimitero comunale e alla Basilica, ubicati nel centro storico del comune (finanziamento di € 200.000 per il completamento dell’opera).

Restando in tema di “viabilità”, rientra tra le opere finanziate un intervento nella strada comunale Busachi – Santa Susanna, ovvero il collegamento tra il Comune di Busachi e le numerose aziende agro-pastorali locali: il ponte presente nell’arteria è stato interessato da progressivo peggioramento dovuto a profondo degrado strutturale, aggravato dalle infiltrazioni delle acque meteoriche, che rendono improcrastinabile un intervento di ripristino che ne consenta l’utilizzo in condizioni di sicurezza (€ 120.000). Ed è sempre dettata dall’urgenza l’intervento sulla strada SP 72 Irgoli-Capo Comino richiesto dalla Provincia di Nuoro per lo stato di degrado e soprattutto per la presenza di due attraversamenti in grave stato di instabilità (finanziamento di € 300.000).

Relativamente al settore della “portualità”, da uno dei recenti sopralluoghi è emersa la necessità urgente dei lavori di ripristino del porto turistico di Cannigione con una variante in corso d’opera che richiede un’integrazione finanziaria per il completamento funzionale dell’opera per un importo di € 900.000.

Per il Comune di Fonni, con riferimento al settore “edilizia”, è previsto un importo di € 850.000 ad un progetto di completamento di un edificio di proprietà del Comune di Fonni da destinarsi a sala multifunzionale per organizzazione di eventi didattico-culturali e la promozione del turismo congressuale (il mancato intervento comporterebbe il degrado della parte già realizzata). Tra le opere di completamento, l’Assessore ha segnalato come nel complesso dell’ex Istituto Tecnico Industriale “Giorgio Asproni”, il Comune di Portoscuso abbia già provveduto alla messa in sicurezza delle aule con la realizzazione di un primo intervento che ha reso possibile la fruibilità delle stesso. Ma allo stato attuale si rende necessario procedere ad interventi di recupero e riqualificazione della restante area al fine di garantire la fruibilità dell’intero plesso scolastico (finanziamento di € 500.000). Infine, il Comune di Valledoria ha segnalato la necessità di un intervento per lavori di completamento dello stabile della Caserma dei Carabinieri nello stesso Comune, realizzata con fondi comunali che si sono rivelati non sufficienti e per i quali è stato richiesto un finanziamento di € 60.000 con l’obiettivo di consentire la fruibilità dell’edificio e il regolare proseguo delle attività delle forze dell’ordine.

Mercoledì, 2 ottobre 2019

