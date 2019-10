Travolto con la vespa, appello per trovare l’automobilista che lo ha investito L’uomo, originario di Solarussa, è rimasto ferito ed è stato ricoverato in un ospedale di Cagliari

Un uomo di Solarussa di 65 anni è rimasto coinvolto in un incidente stradale al rientro da un evento motociclistico ad Escalaplano e ora si cerca l’auto che lo ha travolto. L’appello è apparso sul gruppo Fecebook del paese “Dialogare per costruire Solarussa e Pardu Nou”.

L’incidente è avvenuto sabato scorso, 28 settembre, alle 17.40 circa, all’altezza del bivio di Serri in direzione Isili.

Da quanto si legge nell’appello, l’uomo, a bordo della sua vespa rossa, è stato sorpassato da una panda 4×4 cross verde scuro, con i fascioni neri e a bordo 3 giovani. L’auto ha travolto la vespa e trascinato il 65enne per circa 50 metri per poi scappare in direzione di Isili.

L’uomo di Solarussa è rimasto ferito ed è stato trasportato all’ospedale Brotzu di Cagliari, dove è rimasto ricoverato per qualche giorno.

“Chiedo a chiunque voglia darci una mano a rintracciare il pirata”, si legge nell’appello, “affinché non si ripeta ed impari la lezione”.

Mercoledì, 2 ottobre 2019

L'articolo Travolto con la vespa, appello per trovare l’automobilista che lo ha investito sembra essere il primo su LinkOristano.it.