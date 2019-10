L’ultima novità di WhatsApp: i messaggi che si autodistruggono

Questo messaggio si autodistruggerà, un po’ come diceva l’ispettore Gadget. E dopo messenger, telegram anche la più famosa chat di messaggistica istantanea propone una nuova versione con i messaggi che si autocancellano. Ovvero potremmo decidere una volta inviati dopo quando verranno cancellati. Dieci secondi, un’ora, due. Scaduto il tempo il messaggio scomparirà senza lasciare traccia. Secondo le prime notizie la funzione varrà solo per il momento per le chat di gruppo.