I Carabinieri della Compagnia di Iglesias, questa mattina, hanno denunciato una 42enne, sospettata di aver messo in moto un’attività di spaccio, e per il reato di possesso abusivo di munizioni.

Si tratta di una donna con precedenti di polizia, originaria di Torino ma residente a Portoscuso: i carabinieri, da tempo la tenevano sott’occhio, e stamane, la perquisizione domiciliare ha confermato le loro ipotesi. In casa hanno trovato una dose di eroina, due di cocaina, una piantina di canapa indica, bilancini di precisione, coltelli e materiale vario per il confezionamento, tutto posto a sequestro. La 42enne, disoccupata è stata denunciata per l’attività di spaccio, ritenuta dai militari l’unica fonte di sostentamento non avendo un lavoro. Inoltre dai controlli è stato trovato un proiettile calibro 7.65; in corso le indagini per risalire alle motivazioni legate al possesso della munizione

L'articolo Iglesias, un proiettile 7.65 e droga in casa: denunciata una 42enne proviene da Casteddu On line.