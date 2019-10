Cagliari, al via la 4° edizione della Settimana Nazionale della Dislessia

Associazione Italiana Dislessia (AID) annuncia l’avvio della 4° edizione della Settimana Nazionale della Dislessia, che si terrà dal 7 al 13 ottobre 2019, in concomitanza con la European Dyslexia Awareness Week, promossa dalla European Dyslexia Association (EDA). L’in concomitanza con la European Dyslexia Awareness Week, promossa dalla European Dyslexia Association (EDA). Come per le scorse edizioni, anche quest’anno è previsto un articolato programma di eventi di informazione e sensibilizzazione, organizzato su tutto il territorio nazionale da oltre 1.000 volontari, parte di 95 sezioni provinciali AID, in collaborazione con 300 tra enti pubblici e istituti scolastici. Il fil rouge della manifestazione quest’anno è “Diversi e Uguali: promuoviamo l’equità” a sottolineare il valore della diversità di ogni persona, da tutelare attraverso pari diritti e opportunità, per una società realmente inclusiva.

Di seguito l’evento in evidenza:

“DSA, DALLA SCUOLA AL LAVORO: EQUITÀ E PARI OPPORTUNITÀ”

Venerdì 11 ottobre 2019, dalle ore 09.00 alle ore 13.30

Aula Magna della Facoltà di Studi Umanistici, Università degli Studi di Cagliari,

Polo Sa Duchessa, via Is Mirrionis – Cagliari

Saluti Istituzionali: Francesco Feliziani Direttore Generale dell’USR Sardegna

Interventi:

DSA: inquadramento generale – Luisa Molinas, Neuropsichiatra infantile – Formatrice Tecnica AID

Partire con il piede giusto. Didattica evidenze base per l’apprendimento strumentale della lingua scritta, Luciana Ventriglia, formatrice AID

La valutazione degli alunni con DSA, un percorso obbligato tra normativa e buone pratiche, Guido Dell’Acqua, Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione” del MIUR

Scelta e orientamento a scuola: come si producono le diseguaglianze, Marco Pitzalis, docente di Sociologia, Università di Cagliari

Quando i bambini con DSA crescono, Antonella Gagliano, Neuropsichiatra infantile-Università di Cagliari L’ingresso è gratuito e aperto a tutti. Verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

E’ richiesta iscrizione on line

Per maggiori informazioni ed iscrizioni: https://cagliari.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2019-cagliari

