Cagliari, maxi allagamento in via Monsignor Piovella: vigili del fuoco in azione sulla perdita d’acqua. Da segnalazioni pervenute alla Sala operativa del 115, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando è intervenuta intorno alle 13:30 per un allagamento dovuto a una perdita d’acqua in via Monsignor Piovella a Cagliari. Gli operatori VVF hanno provveduto con priorità alle verifiche all’interno di alcune strutture e abitazioni coinvolte che ha causa dell’allargamento si sono creati dei dissesti.

