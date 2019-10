Conte a Cagliari, Truzzu: “Sblocchi subito il vincolo del Porto Canale”

I “fatti” e non le “parole” che il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu si attende da Conte? È principalmente uno: “Deve mettere il porto nelle condizioni di poter lavorare. Bisogna attivare la Zes, il progetto è sul tavolo del presidente da un anno e soprattutto superare il vincolo e creare la sanatoria per il Porto Canale. È un’opera”, spiega Truzzu, anticipando quanto dirà a breve nel faccia a faccia con Conte, “che rappresenta la storia della Sardegna, costruita con mille miliardi, soldi dei sardi. Solo così saremo in grado di creare delle condizioni di sviluppo per tutta la Sardegna”. Adesso bisogna attendere le parole del premier italiano. Dopo l’incontro con Truzzu e Christian Solinas è il turno dei sindacati, mentre sembra sfumare – per motivi di tempo – la visita alla base di Luna Rossa.

Conte, in mattinata, è stato premiato in prefettura quale “mediatore culturale”.

