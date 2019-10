Solinas chiede a Conte le risorse per la Fondazione Mont’e Prama

Incontro a Cagliari tra il capo del governo e il presidente della regione

Il presidente della Regione, Christian Solinas, presenterà stamane a Cagliari al premier, Giuseppe Conte, le priorità per la Sardegna. Le questioni principali riguardano la vertenza sugli accantonamenti, la continuità territoriale, l’energia e le infrastrutture. Il governatore sardo auspica che al più presto ci sia anche un accordo con il ministero dei Beni culturali, per quanto riguarda il patrimonio archeologico, e le risorse necessarie per dar vita alla Fondazione Mont’e Prama.

“Il primo argomento – ha spiegato Solinas – è la partita finanziaria. In un leale rapporto tra istituzioni ci aspettiamo che lo Stato provveda quanto prima a saldare quanto ma Corte costituzionale ha già riconosciuto come un credito certo”. (AGI)

