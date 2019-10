Ambientalisti a Conte,no metano Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 2 OTT - "No al rigassificatore nella nostra città", "No al metano e alle servitù energetiche": sono alcuni degli striscioni esposti da un gruppo di attivisti del Cagliari social forum davanti alla Prefettura di Cagliari in occasione dell'arrivo del premier Giuseppe Conte.

"Siamo qua perché Conte ha fatto una serie di dichiarazioni sulla green economy, sulla proiezione verso il futuro ecosostenibile ma niente di tutto questo si sta verificando - spiega Rosalba Meloni, una delle rappresentanti dei manifestanti -. La nostra è una delle Regioni che subisce questa mancanza di coerenza: abbiamo due centrali a carbone e addirittura si parla della possibilità di far slittare il phase out dal 2025 al 2030.

E ora si parla dell'arrivo del metano, il maggior clima alterante che esista".

Proprio nei giorni scorsi dal ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare è arrivato il parere positivo sulla compatibilità del progetto relativo al tratto sud della dorsale per il trasporto del metano in Sardegna. (ANSA).