Una commissione d’inchiesta per valutare i danni dell’amianto in Sardegna

La proposta di 23 consiglieri regionali, su iniziativa dell’oristanese Emanuele Cera

Istituire una Commissione d’inchiesta sulla presenza dell’amianto in Sardegna, per verificare le conseguenze e le ripercussioni sulla salute degli abitanti dell’isola e in particolar modo dei lavoratori e delle comunità locali interessate dalla presenza di stabilimenti dedicati alla lavorazione e alla produzione di prodotti di amianto. Questo l’obiettivo dell’istanza di 23 consiglieri regionali, che vede come primo firmatario Emanuele Cera, consigliere dell’oristanese del gruppo Forza Italia.

Il consigliere Cera, chiede, inoltre, che i siti Sardit di Oristano e Ce.Ma Sarda di Marrubiu, vengano inseriti fra i Siti di interesse nazionale per la bonifica dall’amianto, con la precisa finalità di usufruire dei benefici di legge, alla stessa stregua dei siti della penisola, che mediante l’uso di risorse pubbliche, sono stati quasi tutti bonificati e riconvertiti in strutture pubbliche di pregio culturale e paesaggistico, come ad esempio Eternit Casale, in cui al posto della fabbrica adesso sorge un parco.