Stavano scattando delle fotografie in piazza San Pietro Apostolo a Settimo San Pietro quando sono stati insospettiti dal forte odore di marijuana. Così, due carabinieri della compagnia di Sinnai hanno raggiunto Llabitazione di un 44enne incensurato, T. M. Lì hanno trovato la droga, già chiusa in maxi sacchi di plastica. Se immessa suo mercato avrebbe fruttato due milioni e mezzo di euro. Sequestrati anche 2240 euro in contanti e due bilance elettriche di precisione. “I militari avevano già il sospetto che ci fosse un’attività illecita, l’opportunità di scoprire il tutto è arrivata ieri”, spiega Valerio Cadeddu, comandante dei carabinieri della compagnia di Quartu Sant’Elena.

L'articolo Settimo San Pietro, l’odore di marijuana arriva sino alla piazza: mega sequestro di droga proviene da Casteddu On line.