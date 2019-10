Cagliari, una cinquantina di persone contro Conte: “Non vogliamo il metano”

Giuseppe Conte sta per arrivare a Cagliari e, a Castello, i contestatori sono già presenti. I cartelli sono chiari: “Tempo scaduto per il metano”, “no al rigassificatore di Giorgino”, Io gasdotto porterà il deserto”. In testa c’è il Cagliari Social Forum con Rosalba Meloni: “Vogliamo coerenza, tutti si lavano la bocca con la green economy ma poi approvano il metanodotto. Cagliari e la Sardegna, col metano, vedranno distrutto il territorio e creeranno servitù, nuove, dopo quelle militari. Perché incontra solo i sindacati confederali, tutti pro metano, e non anche noi cittadini? “. La volontà dei manifestanti è quella di farsi notare dal premier: “Resteremo qui sino a quando non andrà via da Cagliari. Il dissenso è più forte delle cinquanta persone presenti oggi”. Presenti anche i “contrari” al rigassificatore di Giorgino.

