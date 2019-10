Educatori penitenziari: stato di agitazione

Solidarietà del movimento Sdr

Stato di agitazione anche in Sardegna degli educatori penitenziari aderenti alla Associazione Nazionale Funzionari del Trattamento (ANFT), il sodalizio che sostiene la necessità di istituire un ruolo tecnico all’interno del Corpo di Polizia Penitenziaria per “l’effettività della funzione rieducativa della pena”. Lo rende noto Maria Grazia Caligaris, presidente dell’associazione “Socialismo Diritti Riforme”, avendo appreso che “a un anno dalla nascita dell’ANFT cresce nell’isola il malcontento di una parte dei Funzionari Giuridico Pedagogici (Educatori) dell’amministrazione penitenziaria per un ruolo che secondo molti operatori non è adeguatamente valorizzato”.

Lo stato di agitazione, indetto per richiamare l’attenzione sul comparto, è scaturito dal mancato accoglimento della proposta dell’ANFT al Tavolo sul Riordino delle carriere delle Forze di Polizia, nonostante “l’amministrazione penitenziaria abbia proposto e ribadito – si legge in una nota dell’associazione – tale necessità, consapevole del valore aggiunto che i funzionari potrebbero apportare al lavoro della Polizia Penitenziaria, proprio per la specificità del loro ruolo”.