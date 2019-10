Insegnanti sotto stress: assemblea e corso promossi da Gilda

Presenti a Oristano i vertici nazionali del sindacato

Un’assemblea provinciale del personale della scuola è stata organizzata dal sindacato Gilda per martedì prossimo 8 ottobre, alle 11.30, ad Oristano, nel Liceo Scientifico Mariano IV, in Via Messina. Diversi i temi in discussione: la nuova situazione politica della scuola, col rinnovo del contratto; l’emergenza precariato, la supplentite più grave di sempre; i concorsi straordinari e ordinari, nuovi PAS e sostegno; l responsabilità degli insegnanti; lo stress lavoro-correlato, docenti a rischio.

All’assemblea interverranno il coordinatore nazionale della Gilda Rino Di Meglio, la vice coordinatrice del sindacato Maria Domenica Di Patre e Vittorio Lodolo D’Oria, esperto in stress da lavoro correlato nella scuola.

Alle 15 di martedì prossimo 8 ottobre, sempre nei locali del Liceo Scientifico Mariano IV d’Arborea, il sindacato Gilda ha organizzato anche un corso di formazione con interventi proprio di Vittorio Lodolo D’Oria. Si parlerà tra l’altro di “burnout”: confronto tra l’Italia e gli altri Paesi; stress lavoro-correlato: cause, rischi, conseguenze; manifestazioni dell’usura psicofisica; diritti e doveri di docenti e dirigenti scolastici nella tutela della salute dei lavoratori; giustizia e telecamere, il trojan-horse che distrugge la scuola e alimenta la caccia alle streghe.

Per partecipare al corso è necessario registrarsi sul Sito del sindacato www.GildaOristano.blogspot.it, compilando on line l’apposito form di adesione.

Mercoledì, 2 ottobre 2019

