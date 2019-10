Pedoni, non c’è pace: donna sotto un bus, studentessa investita da un’auto

Due pedoni sono stati investiti stamane a Oristano. Gli incidenti si sono verificati poco dopo le otto.

Un pullman di linea dell’Arst che arrivava in città ha investito un pedone che attraversava lungo la via Cagliari, all’incrocio con via Satta e a ridosso dell’asilo. La donna (e non un uomo come in un primo tempo era stato riferito) è finita a terra. E’ stata soccorsa e trasportata in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale San Martino.

Il secondo incidente in via Santu Lussurgiu, di fronte alla scuola media Grazia Deledda. Stavolta una studentessa è stata investita da una Fiat Punto guidata da un uomo. La ragazza sarebbe stata trascinata sul cofano dell’auto per alcuni metri. E’ stata soccorsa e trasportata in ospedale con un’ambulanza del servizio 118.

In entrambi i casi è intervenuta la polizia locale per i rilievi. Secondo una prima ricostruzione i due pedoni stavano attraversando lungo le strisce pedonali.

L’incidente in via Cagliari ha causato problemi alla circolazione stradale, in via Cagliari, a quell’ora, molto intensa.

Mercoledì, 2 ottobre 2019

