Il “Giardino degli Angeli” al cimitero di San Michele di Cagliari? “Una proposta di civiltà per le famiglie che purtroppo vivono un dramma e che, per scelta o non per scelta, devono rinunciare a un bambino”. Il sindaco Paolo Truzzu sposa appieno la proposta arrivata dai banchi della sua stessa maggioranza – prima firmataria la “collega” di partito di FdI Stefania Loi – per realizzare, dentro il camposanto cagliaritano, un’area dove seppellire anche i feti che hanno meno di ventidue settimane di vita. “Sarà una libera scelta dei cittadini”, puntualizza Truzzu, andando a spegnere sul nascere possibili polemiche. “Serve un luogo dove poter piangere e ricordare questi bambini, si tratta di rispettare la dignità delle persone. Inoltre”, osserva il sindaco, “l’hanno già fatto altre città italiane, anche amministrate da colori politici diversi”. La minoranza di centrosinistra ha promesso battaglia e c’è chi vede nella proposta addirittura un ritorno al Medioevo.

Truzzu è netto: “Perchè mai? Non c’è nessun giudizio sulla scelta di abortire o meno. È un’opportunità per creare un luogo dove poter piange e ricordare i bambini”.

L'articolo Cimitero per i bimbi mai nati a Cagliari, Truzzu: “Così le famiglie potranno piangerli e ricordarli” proviene da Casteddu On line.