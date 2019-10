“L’auspicio è che i cattolici che agiscono in Parlamento ma anche tutte le persone di buona volontà facciano di tutto affinché questo pronunciamento non apra la strada ad una deriva”. Lo ha detto il segretario generale della Cei, mons. Stefano Russo, a Tv2000 commentando il pronunciamento della Corte Costituzionale sul suicidio assistito.

“La posizione della Chiesa – ha sottolineato mons. Russo a Tv2000 – nasce dal presupposto che noi vogliamo promuovere la vita. Il pronunciamento della Corte Costituzionale mette in discussione la cultura della vita” e “spero che si riescano a mettere tutti i possibili paletti”.

VIDEO Suicidio assistito, mons. Russo: “Cattolici in Parlamento agiscano per evitare la deriva”

L'articolo Suicidio assistito, mons. Russo: “Cattolici in Parlamento agiscano per evitare la deriva” proviene da Casteddu On line.