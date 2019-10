Ad Arborea una giornata dedicata alle donazioni e per dire “grazie”

Messa, spazi informativi e tante attività

Il Comune di Arborea aderisce, per il quarto anno consecutivo, alla giornata nazionale del Dono, istituita per far acquisire ai cittadini una maggiore consapevolezza del contributo che le scelte e le attività donative possono recare alla crescita della società italiana.

L’evento, che si terrà venerdì 4 ottobre, è organizzato in collaborazione con la Parrocchia SS Redentore, la Cooperativa Cossagi, La Pro Loco di Arborea, la sezione comunale dell’AVIS, la costituenda sezione comunale dell’Admo e con la partecipazione dell’Associazione “Charlibrown”.

Nella struttura dell’Ex Ospedale Avanzini di Arborea, si inizierà con una messa di ringraziamento per tutte le persone che donano un po’ di sé agli altri (come sangue, midollo osseo e capelli). La funzione religiosa comincerà alle 16.30. A seguire la raccolta fondi per le attività della comunità integrata del Centro Avanzini, spazi informativi di tutte le associazioni partecipanti e tante attività.