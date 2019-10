Oristano, nuove nomine all’Arcidiocesi

Riconoscimenti per Gianfranco Murru e Giuseppe Atzori

Nuove nomine all’Arcidiocesi di Oristano, da parte dell’arcivescovo, Monsignor Roberto Carboni.

Il nuovo arcivescovo ha nominato, ad quinquennium, Monsignor Gianfranco Murru presidente dell’Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero di Oristano e il professore Giuseppe Atzori, docente di Religione al Liceo Classico De Castro di Oristano, come referente del Servizio Diocesano per la Tutela dei Minori e degli adulti vulnerabili.

Martedì, 1° ottobre 2019

