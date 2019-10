Fotovoltaico: boom richieste in Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 1 OTT - In Sardegna tema energia sempre caldo tra arrivo imminente del metano e prospettiva rinnovabili.

È boom di richieste e installazioni per il fotovoltaico. Un settore che sta dando anche nuova occupazione. È quanto sta emergendo in questi giorni dal meeting sul fotovoltaico in corso al Tanka Village di Villasimius. Si stima che i nuovi lavori sorti attorno al business delle rinnovabili siano circa 600mila, e le previsioni parlano di un aumento sensibile che riguarderà anche i prossimi anni.

La scelta della Sardegna non è stata casuale: nell'isola - è stato spiegato - il fotovoltaico è oggi inglobato nel tessuto sociale, economico e produttivo del territorio. Anche per la presenza di un parco fotovoltaico di 45 ettari, tra i più grandi e apprezzati in Europa. Altro esempio la pista ciclabile lunga 4 km che, per prima in Italia, ingloba nel manto stradale dei pannelli fotovoltaici. Gli impianti fotovoltaici installati alla fine del 2018 in Italia sono 822.300 (+6%) per una potenza complessiva di 20.108 Mw.

Le regioni con più impianti sono la Lombardia (15% del totale) e il Veneto (13,9%). Il 90% degli impianti fotovoltaici italiani è di piccola taglia, con potenze inferiori o uguali ai 20 KW. Il settore residenziale domestico è quello che in Italia utilizza di più questo tipo di energia pulita (670.124 impianti nel 2018), seguito dal terziario (90.197 impianti), dall'industria (33.456 impianti) e dal settore agricolo che include anche gli allevamenti (28.524 impianti). Le stime prevedono che il mercato del fotovoltaico italiano nel suo complesso continuerà a crescere a pieno ritmo per altri 12 anni.

Fotovoltaico Semplice, azienda romana guidata da Daniele Iudicone e Mauro Bianchi, tra le più conosciute in Europa, ha lanciato un piano di nuove assunzioni destinato a 130 consulenti energetici in tutta Italia. A Villasimius l'azienda ha annunciato due importanti novità: ha ricevuto una nuova certificazione da parte di IMQ e avviato un programma di formazione con SDA Bocconi. (ANSA).