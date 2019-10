Cagliari, fine della paura: la bimba di un anno ricoverata al Brotzu è fuori pericolo

Dopo la paura e lo spavento, il grandissimo sospiro di sollievo. La bimba di un anno trasportata in elicottero all’ospedale Brotzu dopo che è svenuta in un parco di Capoterra sta meglio: scongiurata totalmente la meningite, i medici hanno sciolto la prognosi: il malore che ha colpito la piccola, molto probabilmente, è legato “a un attacco febbrile”, come spiegano dai piani alti del principale ospedale della Sardegna. Gli esami svolti nelle ultime quarantotto ore nel reparto di Rianimazione hanno escluso “qualunque scenario preoccupante. La bimba non ha nessuna lesione, i parametri vitali confermano che è tutto a posto”. Qualche ora il trasferimento nel reparto di Pediatria, dove resterà sotto osservazione ancora per qualche giorno. “Un malore simile, con tanto di svenimento e arresto cardiaco, può capitare nei bimbi molto piccoli che hanno la febbre. Nel caso della paziente di Capoterra non si riscontra nessun tipo di patologia seria”.

