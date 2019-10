La frase del ministro dell’Istruzione, Lorenzo Fioramonti, sul crocefisso in aula, al cui posto starebbe meglio “una cartina del mondo con dei richiami alla Costituzione’, suscita una levata di scudi a destra. “La nostra cultura, la nostra identità, la nostra storia, in ogni ufficio comunale un crocifisso e guai a chi lo tocca. Soprattutto in una terra come l’Umbria. Ieri sono stato a Cascia e a Norcia e vagli a dire non ci piacciono più Santa Rita e San Benedetto”, tuona Matteo Salvini in diretta Facebook. Fioramonti “mi sembra un ministro più da centro sociale che da ricerca universitaria”, ha sostenuto il segretario leghista. CONTINUA A LEGGERE SU AGI.IT

L'articolo Salvini e Meloni contro Fioramonti: “Il crocefisso in aula non si tocca” proviene da Casteddu On line.