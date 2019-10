Una giornata per osservare gli uccelli migratori negli stagni

La Lipu di Oristano promuove l’Eurobirdwatch

Tradizionale appuntamento anche in provincia di Oristano con l’Eurobirdwatch, evento organizzato in tutta Europa, la prima settimana di ottobre, da BirdLife International e dalle sue organizzazioni partner per dare l’opportunità agli interessati di osservare l’affascinante spettacolo della migrazione. In Italia BirdLife è rappresentata dalla LIPU e la Lipu di Oristano ha previsto una giornata di osservazione domenica prossima 6 ottobre. L’appuntamento è alle 8,30 a Cabras, in via Tharros, all’altezza del Museo civico.

“Ogni anno”, afferma Gabriele Pinna, portavoce di Lipu Oristano, “le zone umide dell’oristanese vengono percorse da migliaia di migratori nel loro lungo viaggio verso le zone di svernamento a sud dell’Europa. Molti di loro scelgono i nostri stagni come zone di sosta e di alimentazione per poi riprendere il viaggio . Altri si fermano tutto l’inverno”.

“L’osservazione e il censimento degli uccelli avverrà in alcuni stagni del territorio di Cabras”, ha aggiunto Pinna. “Ai partecipanti verranno date le indicazioni per la individuazione delle specie presenti e informazioni sulle modalità di censimento delle stesse a cura di birdwatchers e di alcuni “censitori” di uccelli acquatici, abilitati dall’ISPRA. La Lipu metterà a disposizione dei partecipanti binocoli e cannocchiali. La funzione dei censimenti è quella di fornire un quadro indicativo delle specie presenti e dell’abbondanza delle popolazioni di uccelli acquatici svernanti sul territorio al fine di intraprendere le opportune azioni di tutela”.

“Raccomandiamo la partecipazione a quanti interessati alle future attività di censimenti locali, regionali o nazionali di alcune specie obiettivo come il Falco pescatore, il Fenicottero o il Fratino che si svolgeranno nel corso dell’inverno e della prossima primavera”, ha detto Gabriele Pinna, portavoce della Lipu di Oristano. “Saranno presenti esperti dell’AFNI, con cui collaboriamo in diverse attività di monitoraggio, che daranno preziose indicazioni per la produzione di documentazione fotografica e norme di comportamento durante i censimenti”.

Martedì, 1° ottobre 2019

