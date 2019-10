Sardegna, finanziato il programma di recupero per adulti e soggetti svantaggiati: ecco cosa prevede

Approvato il programma di interventi finalizzati al recupero dell’istruzione di base, al conseguimento di una qualifica, di un diploma professionale o alla riqualificazione delle competenze. Su proposta dell’assessore della Pubblica Istruzione, Andrea Biancareddu – la Giunta ha destinato un finanziamento di 900 mila euro per i percorsi di recupero degli adulti, in particolare per soggetti in situazione di svantaggio, analfabeti di ritorno, inoccupati e disoccupati. Il Progetto “Investire sulle persone” ha lo scopo di migliorare l’offerta formativa, ridurre la dispersione scolastica, aumentare il numero dei diplomati e le competenze, concorrendo a creare nuove opportunità di lavoro. “ Investire nell’istruzione – ha detto l’assessore Biancareddu – non comporta solo vantaggi formativi e culturali, in quanto aumenta il valore del capitale umano e sociale ma produce anche importanti risultati in termini di aumento del PIL e di mobilità sociale costruendo un’ azione mirata per ampliare l’offerta formativa nel campo dell’istruzione degli adulti”.

Ai percorsi organizzati possono iscriversi gli adulti, per definizione persone che hanno compiuto la maggiore età e che intendono conseguire più elevati livelli di istruzione e migliorare le competenze di base. Adulti, anche con cittadinanza non italiana, sprovvisti delle competenze di base connesse all’obbligo di istruzione o che non sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione.

