Cagliari, il Ctm assume otto persone a tempo indeterminato: ecco come fare domanda. Ecco anche tutte le qualifiche richieste, riparte l’iter delle assunzioni al Ctm. Come si legge nel sito ufficiale dell’azienda, “a seguito di alcune richieste pervenute da parte di aspiranti candidati alle selezioni per gli otto profili amministrativi di cui sopra si precisa:

Il requisito generale di cui al punto 7 degli avvisi di selezione ridetti : “essere dotato di sana e robusta costituzione fisica ed essere in possesso di tutti i requisiti fisici idonei allo svolgimento delle mansioni oggetto della selezione” è requisito previsto per la generalità dei lavoratori dalle norme che regolano lo speciale rapporto di lavoro dei dipendenti delle aziende autoferrotramviarie quale CTM S.p.A.

In particolare è previsto dall’art 10 All A) del Regio Decreto 148/1931, che contiene disposizioni sullo stato giuridico del personale delle aziende autoferrotramviarie, dall’art.9 del DPR 11.07.1980 n. 753 “Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto” e dal regolamento interno CTM che disciplina le procedure di reclutamento del personale.

Il riscontro del possesso del richiamato requisito sarà svolto sui vincitori delle selezioni all’atto dell’assunzione e trattandosi di profili amministrativi la verifica consisterà nell’accertamento, da parte del medico competente ex Dlgs 81/2008 e s.m. e i., della idoneità allo svolgimento della mansione specifica”.

Ecco il dettaglio delle figure richieste pubblicato nel sito del Ctm:

