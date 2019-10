Lascia vecchi mobili sul marciapiede

(ANSA) - SASSARI, 1 OTT - Cinquecento euro di multa per aver abbandonato sul marciapiede i vecchi mobili dismessi dal suo appartamento. È la sanzione che gli agenti della Polizia locale di Sassari hanno affibbiato a un uomo che nei giorni scorsi ha svuotato la sua abitazione di tutto il vecchio arredamento lasciando per strada, in via Cervi, due cassettiere, un mobile guardaroba completo di specchiera, un letto con materasso, un frigorifero, una libreria e vari accessori.

Allertati dagli altri residenti della zona, gli agenti sono intervenuti e hanno identificato l'uomo, che ora dovrà pagare la pesante sanzione.

Non solo, per non incorrere in una denuncia penale, dovrà anche rispettare un'ordinanza urgente che lo obbliga a liberare il marciapiede conferendo a sue spese i rifiuti all'ecocentro comunale. (ANSA).