Cagliari, brutto incidente tra due auto in via Roma: traffico in tilt

Incidente in via Roma a Cagliari, proprio davanti al Consiglio regionale. Dalle primissime informazioni, un automobilista avrebbe compiuto un’inversione di marcia, andando a colpire la fiancata destra di una Volskwagen. L’impatto è stato abbastanza forte, entrambe le vetture hanno riportato danni e sono state portate via dal carro attrezzi. Solo tanta paura, fortunatamente, per le persone coinvolte. Sul posto è arrivata un’ambulanza del 118 ma, dopo pochi minuti, se n’è andata via senza aver caricato nessuno. Sul posto, per svolgere i “classici” rilievi, la polizia Locale. Il traffico ha subìto dei rallentamenti per circa mezz’ora.

