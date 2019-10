L’Atletico San Marco dà un calcio al diabete insieme all’Aniad L’associazione Nazionale Italiana Atleti Diabetici diventa lo sponsor etico per la prossima stagione

La Sardegna contribuisce in maniera tristemente importante perché risulta essere la seconda regione al mondo (dopo la Finlandia), con il più alto tasso di incidenza di diabete giovanile (tipo 1), in rapporto alla popolazione”.

“Il diabete”, spiega il presidente nazionale Aniad Marcello Grussu, “è una malattia cronica che interessa in Italia circa 3,4 milioni di persone. Tre milioni risultano essere affette da diabete tipo 2 e circa 400 mila da diabete di tipo 1 insulino-dipendente, ovvero la forma più grave e complessa e che richiede continue e quotidiane somministrazioni di insulina.

L’Associazione Nazionale Italiana Atleti Diabetici sarà sponsor etico della società calcistica San Marco di Cabras per la prossima stagione 2019/2020. La società sportiva, dove giocano alcuni atleti con diabete, ha deciso, infatti, di esporre sulle proprie divise il logo dell’associazione.

“Allo stato attuale”, prosegue il presidente Grussu, “non esiste una cura definitiva, e che questa ancora oggi si basa sull’apporto dei farmaci, di una corretta alimentazione e una costante attività fisica. Proprio quest’ultima condizione, sta assumendo da tempo una importanza fondamentale perché, qualora praticata costantemente, è dimostrato che di fatto risulta essere un enorme ed importante strumento di prevenzione per numerose patologie croniche”.

“Il messaggio che deve passare, tramite collaborazioni come queste”, continua Grussu, “è far comprendere l’importanza del movimento, sensibilizzando le persone a praticarlo nelle forme consentite. Ringraziamo vivamente la Società Sportiva San Marco, la sensibilità del suo presidente Davide Loi e l’intero gruppo dirigente, per questo importante supporto che auspichiamo possa essere replicato anche da altri”.

