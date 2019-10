Microchippatura gratuita a Bosa per i cani di proprietà residenti nel territorio comunale. Lo ha reso noto l’assessore comunale al benessere animale, Piera Addis.

L’appuntamento per i proprietari degli animali non ancora in regola è fissato per martedì 8 ottobre, nei locali attigui al mercato ittico di Bosa Marina.

Le operazioni di microchippatura saranno effettuate dai veterinari della Assl.

“Potranno usufruirne del servizio anche i cittadini residenti in altri comuni”, illustra l’assessore Addis, “purché appartenenti alla provincia di Oristano”.

L’iniziativa è curata dall’assessorato al verde pubblico, decoro urbano, ambiente e benessere animale.

Martedì, 1° ottobre 2019

L'articolo Microchippatura gratuita dei cani a Bosa sembra essere il primo su LinkOristano.it.