Surf: a pelo d'acqua sul Kite Foil

Cagliari è pronta a dare il benvenuto ai più forti campioni internazionali di Kite Foil, neo disciplina olimpica: dal 2 al 6 ottobre in programma al Poetto, il Sardinia Grand Slam, finale mondiale del Kitefoil World Championship, promossa dall'International Kiteboarding Association ed organizzata da Good Looking Entertainment e Yacht Club Cagliari. I dettagli della manifestazione sono stati illustrati, tra gli altri, dall'assessore regionale al turismo Gianni Chessa. Sottolineato l'abbinamento turismo-sport. "Un binomio vincente" - è stato spiegato - anche ora che la stagione estiva è alle battute finali. Oltre 80 atleti, provenienti da tutto il mondo si daranno nuovamente appuntamento nel capoluogo sardo per quella che è ormai diventata una "classica" nel panorama internazionale Kite Foil.

E' infatti il terzo anno che proprio a Cagliari vengono incoronati i Campioni del Mondo di questa disciplina. Dopo due anni di vittorie del francese Nico Parlier, dominatore del Sardinia Grand Slam 2018 ma beffato lo scorso anno in classifica generale dall'attuale campione del Mondo in carica Maxime Nocher, la sfida si presenta quest'anno ancora più agguerrita. A sorpresa, infatti, l'assoluto dominatore della Kite Foil World Series 2019 è il giovanissimo kiter sloveno Toni Vodisek, trionfatore delle prime tre tappe del Mondiale, medaglia d'argento alle Olimpiadi Giovanili di Rio nel 2018.

A precedere il Sardinia Grand Slam è stato il Formula Kite European Championship di Torregrande, andato in scena all'interno dell'Open Water Challenge 2019. In quell'occasione Vodisek è stato superato nell'ultima giornata di regate dal francese Axel Mazella. Passando alle donne, il titolo 2018 andò a Kirstyn Obrien. Ma attenzione alla giovanissima statunitense Daniela Moroz, che quest'anno si presenta come l'atleta da battere, reduce soprattutto dall'impressionante prestazione al Campionato Europeo Assoluto.