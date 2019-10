Apre a Oristano la prima scuola d’inglese per bambini dai tre mesi di età

Helen Doron English, brand internazionale che vanta oltre 1000 learning centre in 36 paesi del mondo, 5000 insegnanti certificate e vincitore del “Best Children’s and Education Franchise” 2019, arriva a Oristano, dove sabato prossimo, 5 ottobre, inaugura una nuova sede, in via Amsicora, 130.

L’Helen Doron English propone un metodo di apprendimento ben distante dai metodi tradizionali, creato e modellato appositamente per bambini e ragazzi che mima il processo di apprendimento della propria lingua madre e consente di imparare l’inglese in modo naturale, spontaneo e divertente in un percorso progressivo di 30 diversi corsi che partono addirittura dai 3 mesi di età e arrivano ai 19 anni.

“Numerosi studi”, afferma Daniela Lilliu, Master Franchisor per la Sardegna, “hanno dimostrato l’importanza di cominciare l’apprendimento delle lingue straniere sin da piccolissimi, per consentire il raggiungimento di un perfetto bilinguismo e sfruttare quella fascia temporale privilegiata per lo sviluppo del linguaggio, in cui i bambini hanno ancora la capacità di riconoscere e riprodurre le sonorità specifiche di una lingua e quindi sviluppare una corretta pronuncia, capacità che si riduce drasticamente col passare degli anni”.

Le lezioni all’Helen Doron English di Oristano si svolgono interamente in inglese in piccoli gruppi e ogni corso è specifico per una determinata fascia d’età e livello. I più piccoli frequentano le lezioni insieme alla mamma o al papà, in un percorso che stimola lo sviluppo del bambino e il suo legame con i genitori.

I bambini più grandi giocano, saltano e cantano insieme all’insegnante, mentre i teenagers si affrontano in sfide stimolanti con quiz, giochi, confronti con studenti da tutto il mondo e il supporto di una radio online dedicata per approfondire gli argomenti per loro più interessanti.

Alla base di ogni corso c’è una forte componente musicale che facilita la memorizzazione del vocabolario e delle strutture proprie della lingua inglese. In questo modo l’inglese non è più una materia scolastica, ma un mezzo di comunicazione indispensabile nel mondo globale e internazionale al quale i nostri figli si stanno affacciando e le lezioni, un divertente e coinvolgente appuntamento settimanale con i propri compagni.

In occasione del party di inaugurazione si terranno demo lessons per le varie fasce d’età e una serie di divertenti attività per bambini (storytelling, quiz time, workshops…) per mostrargli che imparare l’inglese …è un gioco da ragazzi!

La scuola offre delle lezioni di prova gratuite da oggi , 1° ottobre, su prenotazione.

Per prenotare è possibile contattare la scuola, chiamando il numero di telefono 370 1002001, inviando una mail all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o un messaggio su Facebook dalla pagina Helen Doron English Oristano.