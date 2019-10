America's Cup: domani varo di Luna Rossa

Conto alla rovescia per il varo della nuova barca di Luna Rossa, la Ac75. L'appuntamento è fissato per domani alle 15 al molo Ichnusa di Cagliari. Il via, slittato due volte per non dare troppo vantaggi agli avversari, non sarà ulteriormente rinviato. È la prima tappa di un lungo viaggio. La seconda sarà il varo della seconda barca (ciascuna squadra ha diritto a presentare due monoscafi) previsto per il febbraio del 2020. Ad aprile è in programma la prima sfida, a Cagliari, per le World series dell'America's cup. A settembre è invece prevista la partenza del team e delle barche a Auckland, sede della sfida finale. In Nuova Zelanda un nuovo appuntamento in acqua con la Christmas race. Poi si entrerà nel 2021, l'anno della regata che assegnerà l'America's cup.